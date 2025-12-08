ABD Kongresi, Suriye'nin 62 yıllık Baas rejiminden kurtulmasının yıl dönümünde Sezar Yasası'nın koşulsuz olarak kaldırılmasını onayladı.

Suriye’de halk, BAAS-Esad diktasının 62 yıllık iktidarına son veren devriminin birinci yılını coşkuyla kutlarken, ABD'den kritik bir karar geldi.

SEZAR YASASI KALDIRILDI

ABD Kongresi, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) nihai versiyonuna koşulsuz olarak dahil ederek onayladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

ŞARA, KATAR'DA MESAJI VERMİŞTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada ekonomik toparlanmanın önemine dikkat çekmişti. Şara, ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için temasların sürdüğünü, Trump yönetiminin bu konuda destek verdiğini aktarmıştı.

SEZAR YASASI NEDİR?

2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası , aynı zamanda Sezar Yasası olarak da bilinir ve eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da dahil olmak üzere eski Suriye hükümetine Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarından dolayı yaptırım getiren bir Amerika Birleşik Devletleri yasasıdır.

