Borsada geçen yılın ilk 2 aylık döneminde 554,44 milyon dolar olarak gerçekleşen net yabancı alımı, bu yılın aynı döneminde 5 kat artarak 2,85 milyar dolara yükseldi. Son dönemde jeopolitik risklerde artışla sendeleyen borsanın, uzun vadede ise potansiyelini koruduğu ve yabancı ilgisinin süreceği ifade ediliyor. Yabancının en çok aldığı hisseler arasında ise “banka” ağırlığı dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul, son günlerde jeopolitik risklerde yaşanan artışla dalgalı bir seyir izlese de ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirler ve uzun vadede Türkiye hikayesine duyulan güven, yabancı yatırımcıların 2026 yılında iştahını yükseltti. BİST verilerine göre geçen yılın ilk 2 aylık döneminde 554,44 milyon dolar olarak gerçekleşen net yabancı alımı, bu yılın aynı döneminde 2,85 milyar dolara yükseldi. Böylece yabancı yatırımcı girişinde geçen yıla göre 5 katlık bir artış gözlemlendi.

EN ÇOK ALDIKLARI 5 HİSSE

Ocak-Şubat 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralanıyor:

-AKBNK: 498,318 milyon dolar

-YKBNK: 312,964 milyon dolar

-KCHOL: 247,431 milyon dolar

-EREGL: 205,873 milyon dolar

-GARAN: 178,842 milyon dolar

EN ÇOK SATTIKLARI 5 HİSSE

Yine söz konusu dönemde yabancıların en çok sattıkları 5 hisse ise şunlar oldu:

-SASA: -166,189 milyon dolar

-BIMAS: -111,816 milyon dolar

-PASEU: -46,503 milyon dolar

-SAHOL: -36,541 milyon dolar

-PGSUS: -33,383 milyon dolar

BANKA HİSSELERİ DETAYI

Yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği sektörün “bankacılık” olduğu dikkat çekiyor. Analistler, jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarında yaşanan son artışa rağmen, uzun vadede Türkiye’de “dezenflasyon” sürecinin ana senaryo olarak korunduğunu, buna paralel olarak politika faizinde indirimlerin devam edeceğini ve bu görünümün banka hisselerini öne çıkardığını ifade ediyor. Analistler, kısa vadede jeopolitik risklerin belirleyici olmaya devam edebileceğini ancak uzun vadede yabancı yatırımcı ilgisinin sürmesinin beklendiğini de aktarıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

