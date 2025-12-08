ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Carrie Marie Murray ve eşi, 18 aylık bebekleri Ruby’yi aç bırakarak öldürmüş, cesedini ise günlerce çöp dolu bir beşikte bırakmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında çift tutuklanırken, anne Marrie çıkarıldığı mahkemede bu durumdan suçluluk duymadığını belirterek “Sanırım zamanı gelmişti.” İfadesinde bulundu.

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Carrie Marie Murray ve Mitchell Chesnut Murray çifti, 18 aylık kızları Ruby Marie Murray’i aç bırakarak öldürdü.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çiftin evine gittiklerinde bebeğin cansız bedenini buldu. Soruşturma belgelerine göre hemşire olan anne Carrie Murray, 19 Mart sabahı kızını beşiğinde hareketsiz bulmuş ancak bir müdahalede bulunmamıştı.

18 aylık bebeğini aç bırakarak öldüren annenin ifadesi pes dedirtti! Zamanı gelmişti

İFADESİ KAN DONDURDU

Öte yandan Murray’in kızının ölümü hakkında polise verdiği ifadede, “Zamanı gelmişti.” dediği ve bundan dolayı suçluluk duymadığı aktarıldı.

BEŞİĞİN İÇİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Bebeğin odasındaki telsiz kayıtlarını inceleyen ekipler, Ruby’nin yatağının içinde yemek kalıntıları, kirli bezler ve çok sayıda ambalaj bulunduğunu belirterek, bebeğin yaşadığı koşulları 'korkunç' olarak nitelendirdi. Kamera kayıtları, Ruby’nin ölümünden bir gün önce beşikten hiç çıkarılmadığını ortaya koydu. O gün anne ve babanın çocukla doğrudan ilgilendiği toplam süre yalnızca 49 saniyeydi. Çift, Ruby’nin çoğunlukla hamurla beslendiğini, düzenli bebek maması verilmediğini itiraf etti.

18 aylık bebeğini aç bırakarak öldüren annenin ifadesi pes dedirtti! Zamanı gelmişti

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE BEZİ HİÇ DEĞİŞMEMİŞ

Küçük kızın bezinin ölümünden bir gün önce hiç değiştirilmediği, dört gün boyunca ise yalnızca altı kez değiştirildiği belirlendi. Otopsi sonuçları, Ruby’nin yetersiz beslenme ve susuzluktan hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Soruşturma dosyasında ebeveynlerin Ruby’yi 'gerekenin üzerinde sıcağa, karanlığa ve uykusuzluğa maruz bıraktığı' ifade edildi.

Carrie ve Mitchell Murray, soruşturma sürerken kefaletsiz olarak cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası