Enflasyon muhasebesi tartışması sürüyor. İş dünyası rahatlama isterken uzmanlar uygulamanın vergi ve maliyet yükünü artırdığına dikkat çekiyor.

Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak maksadıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren enflasyon muhasebesi, 2023’te verilen kararla 2024 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başlamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon muhasebesi uygulamasının mevcut şartlarda yürürlüğe konulmamasının iş dünyası açısından bir rahatlama sağlayacağını ve böylece işletmeler için operasyonel yük, ek maliyet ve uyum karmaşasının ortadan kalkacağını vurguladı.

Avdagiç, yüksek finansman maliyetleri sebebiyle firmaların zorlu süreçten geçtiğini dile getirerek, “Enflasyon muhasebesi uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, işletmelerin daha öngörülebilir, sade ve yönetilebilir bir finansal raporlama süreciyle faaliyet göstermelerine katkı sağlayacaktır” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de enflasyon muhasebesinin şirketlerin hayatını kolaylaştırmak yerine, birçok sektörde maliyetleri artıran, belirsizlik doğuran ve vergi yükünü ağırlaştıran bir yapıya dönüştüğünü aktardı.

Enflasyon muhasebesinin teoride şeffaflık sağlarken, uygulamada yatırım isteğini azalttığını, istihdam kaybı riskini artırdığını ve nakit akışını bozduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu süreç yönetilemez değil fakat yönetilme biçimi değişmeye muhtaç. Uygulama, bu dönemde geçici olarak askıya alınabilir. KOBİ’ler için daha basit, ayrı bir model tasarlanabilir. Reel kar oluşturmayan kazançlarda vergi yükü kaldırılmalı” diye konuştu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ise enflasyon muhasebesi uygulamasının tamamen yürürlükten kaldırılacağı yönünde kamuoyunda beklenti oluştuğunu söyledi.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının bazı işletmelerde daha fazla, bazı işletmelerde ise daha az vergi ödenmesine yol açtığına dikkati çeken Yıldız, “Uygulama sadece yıllık dönem bazında ve vergi etkisi olmaksızın uygulanmalı ya da vergi mevzuatımızda yapılacak kanuni düzenlemeyle uygulama tamamen kaldırılarak bunun yerine zaten vergi mevzuatımızda yer alan sürekli yeniden değerleme uygulaması geçerli olmalıdır. Hem işletmelerimiz hem meslek mensuplarımız hem de mali idaremiz açısından enflasyon muhasebesinin kaldırılması daha uygundur” ifadelerini kullandı.

