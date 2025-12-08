İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife’de, doğal bir gölette yüzen üç kişinin dev dalgaların etkisiyle denize sürüklenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Tenerife Acil Servis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, olayın adanın güney kıyısındaki Los Gigantes bölgesinde meydana geldiği, dev dalgaların gölette bulunan üç kişiyi denize sürüklediği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları belirtildi.

Yetkililer, denize sürüklenen dördüncü bir kişinin daha bulunduğunu ancak sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi olmadığını açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ayrıca dev dalgaların gölete girmesi sonucu içeride bulunan 3 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimine bağlı Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, son haftalarda olumsuz deniz şartları nedeniyle kıyı şeridinde artan kazalar sebebiyle alarm durumu ilan edildiğini duyurmuştu.

Los Gigantes bölgesinde Ocak 2025’te de benzer bir olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

