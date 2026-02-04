Meteoroloji'nin son raporuna göre, Çanakkale, İzmir ve çevrelerinde kuvvetli yağmur beklenirken, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yetkililer özellikle batı illeri için sağanağa karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Van çevreleri, Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın başlayacak günlerce etkili olacak! Meteoroloji tahminlerini güncelledi: İşte il il hava durumu

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

