Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e transfer olan Faslı golcü Youssef En Nesyri, Fenerbahçe camiasına veda etti.

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi ekibi Al-Ittihad'e imza atan 28 yaşındaki golcü Youssef En Nesyri, sarı lacivertli camiaya veda etti.

FENERBAHÇE MESAJI YAYIMLADI

En Nesyri'nin paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur.

Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.

Hepinize gelecekte başarılar diliyorum."

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı lacivertli forma altında bu sezon 26 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe kariyerinde 79 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası