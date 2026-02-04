Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde transfere ilişkin açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"SON İŞLEMLER YAPILIYOR ONUNLA İLGİLİ"

Transfere ilişkin konuşan Okan Buruk, "Geçen hafta 2 tane oyuncu almıştık. Son lig maçında da kadrodaydılar. Noa Lang başladı, Asprilla sonradan girdi. Bu transferler bize güç kattı. Bugün genç bir oyuncu katıldı. Renato, İstanbul'a geldi. Son işlemler yapılıyor onunla ilgili. Transferin son günleri. Bu süreçte de bakıyoruz. Bugün maç olduğu bugün maça odaklıyım (Gülerek) Maç bittikten sonra daha rahat konuşuruz." dedi.

"TÜRKİYE KUPASI'NA ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim grup, güçlü bir grup. Trabzonspor, Alanyaspor ve Başakşehir kazanarak devam ediyor. Kazanırsak bir sonraki turu neredeyse garantileme yolunda olacağız. Türkiye Kupası'na önem veriyoruz. Geçen sene kazandık. Bu sene yeniden kazanmak için oyuncularımla bu mücadeleyi veriyoruz. İstanbulspor, kulüp olarak iyi yönetilen ve gerçekten çok küçük bütçelerle hem Süper Lig'e çıkan, Süper Lig'de mücadele eden ve 1. Lig'e düştüğünde de o performansına devam eden örnek bir kulüp. Onlar da lig maçını düşünerek bir rotasyon düşünüyorlar. Biz de yaptık. Onlar için de önemli Galatasaray'a karşı oynayacaklar. Bizim için her maç önemli. Genç oyuncularımıza şans verdik, daha az süre alan, yeni oyuncularımız var. Bizim için de önemli bir sınav." ifadelerini kullandı.

