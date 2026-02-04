Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi. Portekiz ekibi Casa Pia'nın 18 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu, Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Renato Nhaga, burada Galatasaray Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.

Renato Nhaga

"HAYDİ GALATASARAY"

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yaptı. "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" ifadelerini kullanan Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

21 MAÇTA 2 GOL

Portekiz 1'inci Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 1435 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

