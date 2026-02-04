Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da: Renato Nhaga'dan ilk açıklama
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi. Portekiz ekibi Casa Pia'nın 18 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu, Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Portekiz'den gelen Renato Nhaga, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.
- Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, havalimanında açıklama yaptı.
- 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
- Nhaga, bu sezon Portekiz ekibi Casa Pia'da 21 maçta 1435 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Renato Nhaga, burada Galatasaray Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.
"HAYDİ GALATASARAY"
18 yaşındaki orta saha oyuncusu, havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yaptı. "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" ifadelerini kullanan Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
21 MAÇTA 2 GOL
Portekiz 1'inci Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 1435 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR