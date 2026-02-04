Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, Serie A ekibinden ayrılma sebebi ve sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 2 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı Noa Lang, İtalya temsilcisi Napoli'den Türkiye'ye transfer sürecini anlattı.

"CONTE İLE ANLAŞAMADIK"

ESPN Hollanda televizyonuna konuşan yaşındaki 26 yaşındaki futbolcu, "Nasıl normal bir şekilde söyleyeyim... Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor" dedi.

Antonio Conte

"YARIM SEZONDA AYRILMAK İSTEMEDİM"

Temmuz 2025'te PSV'den 25 milyon euro bonservisle Napoli'ye giden Noa Lang, "Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim. 10 kişiden 9'u gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

TRANSFERDE DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Lang, Antonio Conte'nin yaklaşımını kastederek, "Bana adil davranılmalı ve bu hissi hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti” dedi.

