Galatasaray, Casa Pia’nın orta sahasında sona yakın. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor’un da istediği 18 yaşındaki genç orta saha için kulübü Casa Pia ile masada. Abdullah Kavukcu bonservis rakamını 7-8 milyon avro bandına indirmeye çalışıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da orta saha konusunda öne çıkan isim Renato Nhaga oldu! Sarı kırmızılılar, Trabzonspor’un da istediği 18 yaşındaki genç orta saha için kulübü Casa Pia ile masada. Gineli oyuncu Aslan’ın ilgisi sonrası “Benim için rakamın, sözleşmenin çok önemi yok” diyerek her türlü kontrat şartlarını kabul edeceğini belirtti. Portekiz ekibi ise Galatasaray’dan 10 milyon avro bonservis bedeli talep etti.

TRABZON DA DEVREDE

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu bonservis rakamını 7-8 milyon avro bandına indirmeye çalışıyor. Trabzonspor da Nhaga’yı Oulai’nin yerine düşünüyor. Galatasaray, wonderkid (harika çocuk) olarak gördüğü Nhaga transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Bu arada her konuda anlaşma sağlanan Wolfsburg’tan Mattias Svanberg’in durumu ise Okan Buruk’un çekimser yaklaşması üzerine beklemeye alındı.

