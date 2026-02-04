SPOR SERVİSİ
Can Armando Güner transferinde son durum: Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis
Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için 10 Ocak'ta İstanbul'a gelen ancak kulübü Borussia Mönchengladbach'ın tepkisi üzerine 12 Ocak'ta imza atmadan Almanya'ya dönen Can Armando Güner konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha Can Armando Güner transferinde mutlu sona yaklaştı.
- Galatasaray, Can Armando Güner için 300 bin euro bonservis ödeyecek.
- Borsa Dortmund ile varılan anlaşmada, 100 bin euro başarı bonusu da olacak.
- Bu sezon Mönchengladbach U19 takımında 12 maçta oynayan Güner, 4 gol kaydetti.
Galatasaray, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Can Armando Güner'in transferinde mutlu sona yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
300 BİN EURO BONSERVİS
HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için 300 bin euro bonservis ödeyecek. Ekstra 100 bin euro başarı bonusu da olacak. Borussia Mönchengladbach, sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi ancak bu talebi reddedildi.
Can Armando Güner'in, resmi imza için 5 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
12 MAÇTA 4 GOL
Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncu, bu sezon Mönchengladbach U19 takımıyla 12 maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
