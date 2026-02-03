Roland Sallai, Galatasaray'ın bu sezon 4 kulvarda (Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) çıktığı 32 maçın 30'un görev yaptı. Dursun Özbek yönetimi, 28 aşındaki Macar futbolcu için gelen 10 milyon euroluk transfer teklifini geri çevirdi.

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı ismi Roland Sallai oldu. Sağ bek sorununu çözen Macar kanat oyuncusu, 30 maçta 2453 dakika süre aldı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. Sallai, bu performansıyla Avrupa kulüplerin radarına girdi.

Roland Sallai

PREMIER LİG'DEN 10 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ara transfer döneminde başarılı oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe Premier Lig'den 10 milyon euroluk transfer teklifi geldi.

Galatasaray, Eylül 2024'te Sallai için Freiburg'a 6 milyon euro euro ödemişti.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda değişmez isimlerden olan Sallai'ye yönelik teklif değerlendirmeye alınmadı. Galatasaray, İngiliz kulübüne oyuncuyu satmayı düşünmediklerini bildirdi.

