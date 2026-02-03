SPOR SERVİSİ
Galatasaray'ın Roland Sallai kararı: 10 milyon euroluk transfere ret
Roland Sallai, Galatasaray'ın bu sezon 4 kulvarda (Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) çıktığı 32 maçın 30'un görev yaptı. Dursun Özbek yönetimi, 28 aşındaki Macar futbolcu için gelen 10 milyon euroluk transfer teklifini geri çevirdi.
Galatasaray, Premier Lig'den Roland Sallai için gelen 10 milyon euroluk transfer teklifini değerlendirmeye almadı.
- Roland Sallai Galatasaray'da sezonun en istikrarlı oyuncusu; 30 maçta 2453 dakika süre aldı ve 1 gol, 4 asist kaydetti.
- Ara transfer döneminde Premier Lig'den bir kulüp, Sallai için 10 milyon euro teklifte bulundu.
- Galatasaray, oyuncusunu satmayı düşünmediğini bildirdi.
Galatasaray'da sezonun en istikrarlı ismi Roland Sallai oldu. Sağ bek sorununu çözen Macar kanat oyuncusu, 30 maçta 2453 dakika süre aldı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. Sallai, bu performansıyla Avrupa kulüplerin radarına girdi.
PREMIER LİG'DEN 10 MİLYON EURO
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ara transfer döneminde başarılı oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe Premier Lig'den 10 milyon euroluk transfer teklifi geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda değişmez isimlerden olan Sallai'ye yönelik teklif değerlendirmeye alınmadı. Galatasaray, İngiliz kulübüne oyuncuyu satmayı düşünmediklerini bildirdi.
