Mauro Icardi-Juventus iddialarının altından yine o çıktı. Galatasaray yönetimi, İcardi ile sözleşme imzalamak için mayısı işaret etti. Menajer Pino, sarı kırmızılıları sıkıştırmak için Como’dan sonra Juve’yi kullanmaya kalktı…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Mauro İcardi, Kayserispor’a penaltıdan attığı golle sarı kırmızılı kulübün efsanesi Gheorge Hagi’nin rekoruna ortak oldu. Ancak karşılaşma öncesinde ortaya atılan “Juventus, İcardi’yi istiyor” iddiaları gündemi sarstı. İtalyan ekibinin futbol direktörü Giorgio Chiellini “Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek” diyerek iddialara cevap verdi. Son dönemde İcardi konusunda ortaya transfer iddialarının altından ise Arjantinli yıldızın İtalyan menajeri Elio Pino çıktı! Galatasaray yönetimi, İcardi ile sözleşme yenilemek için sezon sonunu, yani mayıs ayını işaret etmişti.

O BİZİM KAPTANIMIZ

Menajer Pino, buna rağmen sarı kırmızılıları baskı altına almak için bu defa Juventus’un kapısını çalarak “İcardi’yi ister misiniz?” diye sordu. Konu, İtalyan ekibi tarafından kapatıldı. Pino, kasım ayında da bir başka İtalyan ekibi Como için benzer haberlerin İtalyan medyasında çıkmasını sağlamıştı. Bu sefer ise Pino hedefi daha da büyüterek Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda karşılaşacağı Juventus’u kullanmaya kalktı. Sarı kırmızılı yönetim “İcardi bizim kaptanımız. Sözleşme yenilemelerini mayıs ayından sonra görüşeceğiz” diyerek noktayı koydu.

Mauro İcardi

BİR GOL, BİR REKOR

Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla 72 gole ulaşarak, sarı kırmızılı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanının sahibi Gheorge Hagi’yi yakaladı. Arjantinli yıldız bir gol daha atarsa rekorun tek başına sahibi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası