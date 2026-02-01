Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni mukavele konusunda anlaşma sağlanmayan Mauro Icardi'ye, Youssef En Nesyri transferinden umduğunu bulamayan İtalyan devi Juventus'un talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'daki geleceği henüz belirsizliğini koruyan Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalya Serie A devi Juventus'un, Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcüsü Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık teklif yaptığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray-Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

BAŞKAN KARAR VERECEK

İtalyan Gazeteci Alfredo Pedulla, transferin gerçekleşmesi için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in onay vermesi gerektiği vurgulayarak girişimlerin devam edeceğini belirtti.

BONSERVİSSİZ KATILABİLECEĞİ İDDİASI

Transferin gerçekleşmemesi durumunda, Arjantinli yıldızın sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği zaman bonservissiz olarak Torino ekibine katılabileceği ileri sürüldü.

Mauro Icardi

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri, oyuncusunu Juventus'a kiralık olarak göndermesi konusunda Galatasaray'ı ikna etmek için İstanbul'a geldi.

BU SEZON 12 GOLE ETKİ ETTİ

Sarı kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Arjantinli forvet, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası