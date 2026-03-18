Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Başakşehir'in Teknik Direktörü Nuri Şahin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU SAHAYA YANSITAMADIK"

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önceki maçların önemini vurgulayan Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

