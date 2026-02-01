Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak iki karşılaşmanın hakem ve VAR görevlileri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Galatasaray–Kayserispor ve Gençlerbirliği–Gaziantep FK maçlarında görev alacak ekipler belli oldu.

GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Kayserispor arasında saat 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Mücadelede VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

DİĞER MAÇLARIN VAR VE AVAR HAKEMLERİ

Günün diğer müsabakasında Gençlerbirliği, Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak müsacadeleyi Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Onur Gülter yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alpaslan Şen olacak. Mücadelede VAR'da Turgut Doman, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev yapacak.

