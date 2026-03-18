Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İran'ın Doha Büyükelçiliğine bir muhtıra vererek, elçilikte görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi ve bu iki ataşenin çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği belirtildi.

İRAN SALDIRILARININ BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu duyurdu.

Katar Enerji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin bu akşam saatlerinde füze saldırılarına hedef olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangını kontrol altına almak için acil durum müdahale ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği, saldırının ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Katar Enerji'nin mevcut bilgiler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası