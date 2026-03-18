Suudi Arabistan ve Kuveyt hava savunma sistemleri son 24 saatte toplam 8 balistik füzeyi etkisiz hâle getirdi. Riyad ve Kuveyt’in bazı bölgelerine enkaz düştü, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, İHA’ların da büyük çoğunluğunun imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ı hedef alan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

Füzelerin engellenme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine enkaz halinde düştüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, füzelerin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı.

Kuveyt 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz el-Atvan da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Kuveyt hava sahası içinde 23 düşman İHA’sının tespit edildiği, bunlardan 20’sinin düşürüldüğü, 3’ünün ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı, hasara yol açmadığı ifade edildi.

