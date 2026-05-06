FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki takvime dahil edilebileceğini açıkladı. Ben Sulayem, "Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BU YIL TÜRKİYE'Yİ TAKVİME ALABİLİRİZ"

Ben Sulayem, medya mensuplarına açıklamasında, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki etapların takvime yeniden dahil edilememe ihtimaline ilişkin "Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz. Lojistik açıdan en iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Ben Sulayem, "Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında biter, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, ekim veya kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyeceğiz çünkü güvenlik her şeyden önce gelir." diye konuştu.

