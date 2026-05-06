İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan koca, kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İstanbul Kağıthane'de, boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki R.E. ile 26 yaşındaki eşi N.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında getirdiği silahla eşi N.E.'yi yaraladı.

Öte yandan R.E., o esnada evde bulunan N.E.'nin kardeşi B.E. ile annesi D.A.'yı da darbetti.

DAMADINI BIÇAKLADI

Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

R.E. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybederken, N.E'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

KAYINVALİDE GÖZALTINDA

Polis ekiplerince olay yerinde yakalanan D.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

