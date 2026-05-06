Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan koca, kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- Boşanma aşamasındaki R.E. ile eşi N.E. arasında çıkan tartışma sonrası R.E. eşi N.E.'yi silahla yaraladı.
- R.E. ayrıca evde bulunan N.E.'nin kardeşi B.E. ile annesi D.A.'yı darp etti.
- Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E.'yi bıçakla yaraladı.
- R.E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
- N.E.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
- Olay yerinde yakalanan anne D.A. gözaltına alındı.
İstanbul Kağıthane'de, boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki R.E. ile 26 yaşındaki eşi N.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında getirdiği silahla eşi N.E.'yi yaraladı.
Öte yandan R.E., o esnada evde bulunan N.E.'nin kardeşi B.E. ile annesi D.A.'yı da darbetti.
Erkek arkadaşı darp ederek öldürmüştü! Asena Temir davasında ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet kararı!
DAMADINI BIÇAKLADI
Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
R.E. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybederken, N.E'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
KAYINVALİDE GÖZALTINDA
Polis ekiplerince olay yerinde yakalanan D.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.