Velilerin yüzde 88’i güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler sebebiyle ‘armalı ve modelli’ okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından serbest kıyafet uygulaması 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kaldırıldı. Forma dönemi yeniden başladı.

‘Bu karara veliler ne diyor’ sorusundan yola çıkan Okul Kıyafeti ve Üreticileri Federasyonu (OKULFED), bir araştırma dosyası paylaştı. GENAR Araştırma tarafından 8 Ocak tarihinde tamamlanan ankete göre velilerin yüzde 88’i güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler sebebiyle ‘armalı ve modelli’ okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

GENAR Araştırma, Türkiye genelinde her bölgeden birer il seçerek toplam bin 500 kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi. Veli araştırmasında, 26 ilde 6-18 yaş grubunda çocuğu olan toplam bin 200 kişi ile ‘Türkiye’de Okul Kıyafetleri Uygulamalarına Yönelik Veli Algısı Araştırması’ yapıldı. Araştırmaya göre velilerin yüzde 88’i ‘armalı ve modelli’ okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor. Anket sonuçlarında öne çıkan bir diğer teknik detay ise armaların uygulama biçimi oldu. Velilerin yüzde 73,5’i, armanın sonradan alınıp kıyafete dikilmesinin hem ek maliyet oluşturduğunu hem de aileler için büyük bir zaman kaybı ve zahmet oluşturduğunu belirtti.

Eğitim kalitesi ve öğrenci psikolojisi üzerine de veriler sunan araştırma, velilerin yüzde 60,9’unun armalı kıyafetlerin kurallara uyma bilincini ve okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşündüğünü aktardı. Federasyon yetkilisi yaptığı açıklamada “Bu veriler ışığında, okul kıyafetlerinin sadece birer tekstil ürünü değil; pedagojik, ekonomik ve güvenlik temelli birer eğitim materyali olduğu bir defa daha kanıtlanmıştır” dedi.



