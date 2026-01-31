Millî Eğitim Bakanlığı, özel okullara ait yabancı ifadelerin yer aldığı yüzlerce tabelayı söktürdü. Eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğine dikkat çekildi.

MAHMUT ÖZAY- Millî Eğitim Bakanlığı, tabelasında ruhsata aykırı kids, junior, academy, smart gibi yabancı ifadeler kullanan özel okullara savaş açtı.

Eğitim editörlerinin sorularını cevaplayan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, özel okulları ‘dil’ konusunda uyardı.

Güner, Millî Eğitim’in dilinin Türkçe olduğunu vurgulayarak, Türkçe merkezli bir eğitim anlayışının esas alınması gerektiğini söyledi.

Yabancı dil öğretmekle, dil üzerinden kültür aktarmanın birbirine karıştırıldığını belirten Güner “Dilin eğitimi olur ama okulda dilin kültürü diye bir vurgu olmamalı. Eğer kültürel vurgu yapılacaksa bu Türkçe üzerinden yapılmalı. Eğitim, millî olmak zorunda. Çocuklara yabancı kavramlarla bir dayatma yaparak millî eğitim yapılamaz” dedi.

ÖNCE TÜRKÇE SONRA BAŞKA DİL

Özellikle anaokulu tabelalarında bazı yabancı ifadelerin yaygınlaştığını belirten Güner “Ruhsat dışı isim kullanan 700’ün üzerinde okula müdahale ettik. Yüzlerce ‘kids’ tabelasının hepsini söktürüyoruz. Bu tabelaları kullanamazlar. Okul öncesi dönemde, iyi Türkçe öğretmeden yabancı dili dayatmak doğru değil. Çocuğun önce Türkçe kavramsal becerileri gelişecek, sonra diğer dillerin becerilerini kazandıracağız” diye konuştu.

MEB'den özel okullara dil uyarısı: Eğitimde 'kids' devri bitti, 700 tabela söküldü

YABANCI ÖĞRETMENE C1 ŞARTI

Özel okullarda görev alacak yabancı uyruklu öğretmenler için de Türkçe yeterlilik şartını güçlendireceklerini belirten Fethullah Güner “Yalnızca hazırlık sınıfı bulunan liselerde fen ve matematik dersleri bakanlık izniyle yabancı dilde verilebilir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde yabancı dil dışındaki tüm dersler Türkçe verilmek zorunda.

Yedinci sınıftaki öğrenciye fen bilgisi dersi verecek olan yabancı öğretmenin, Türkçe yeterliliğini kontrol etmemiz gerek.

Hâlihazırda B1 düzeyinde dil belgesi isteniyor. B1 seviyesi seyahat yeterliliği ancak akademik anlatım için yetersiz. Yabancı öğretmenler için C1 düzeyinde yeterlilik isteyeceğiz. C1, o dile hâkim olmak, konuşabilme ve o dilde yeterli öğretim yapabilmektir. ÖSYM dil belgelerinin karşılığını tanımlıyor; dolayısıyla C1 dediğiniz zaman ÖSYM tablosundaki ilgili sınavların yeterlilik bağlamına bakacağız” ifadelerini kullandı.

ZAM ORANI OKUL VE VELİYİ KORUYACAK

Özel okullardaki ücret artışlarına ilişkin düzenlemenin hem veliyi hem okulları korumayı hedefl ediğini aktaran Fethullah Güner “Ara sınıflarda artış oranı ‘ÜFE+TÜFE/2x1,05’ formülüyle belirleniyor. Bu da enflasyonun üzerinde bir artış imkânı sağlıyor. Başlangıç sınıflarında bunu daha açık tuttuk ki bu denge kimseyi zora sokmaz. Yargıya gidenler olabilir ama bizim de kontrol edilmemiş fiyatlarla hem veliyi yoran hem de bakanlığı zora sokan uygulamaları kontrol altına almamız lazım. Sadece yemek ve servis ücretlerine karışmadık” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası