Çanakkale’de aynı acil serviste görev yapan hemşire anne ile doktor oğlu, hem mesleki dayanışmanın hem de yıllara yayılan bir hayalin gerçekleşmesinin güzel bir örneğini sergiliyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin acil servisinde hemşire anne ve pratisyen doktor oğul beraber çalışıyor. 41 yıldır sağlık sektöründe hemşire olarak büyük fedakârlıkla görev yapan Gülcan Bulan’ın oğlu Burak Can Bulan, annesinin izinden giderek doktor olarak çalışmaya başladı.

Oğlu ile çalışmayı çok uzun yıllardır beklediğini ifade eden Hemşire Gülcan Bulan, “41 yıldır hemşirelik yapıyorum. Bu 41 yılın 21 yılı acil serviste geçti. Oğlumla çalışmaya başladığımız için çok mutluyuz. Burak okula başladığından beri tek hayalim oydu zaten. Bu kadar uzun süre çalışmamın sebeplerinden bir tanesi de Burak’la birlikte çalışmak. Çok keyifliyiz, mutluyuz, zaten Burak’la her yerde vakit geçirmek çok keyifli. Birlikte çalışmak daha da büyük keyif” diye konuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası