Ara transferin son günlerinde orta saha için de son hamlelerini yapan Galatasaray, Denis Zakaria’nın şartlarını sordu.

Devre arasında kadrosunu Noa Lang ve Asprilla ile güçlendiren Galatasaray, transfer penceresinin kapanmasına 72 saat kala orta saha için de son hamlelerini yapıyor.

ZAKARİA’NIN ŞARTLARINI SORDU

Sarı kırmızılılar Monaco’nun Kongo asıllı İsviçreli yıldızı Denis Zakaria’nın şartlarını sordu. Fransızlar 22 milyon avro isterken yönetim fiyatı düşürmeye çalışıyor.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Zakaria, bu sezon Monaco'da 15 maçta 3 asist yaptı. Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zakaria’nın güncel piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösteriliyor.

