Anadolu Ajansı
Kayserispor'a Rus golcü: Fedor Chalov imzayı attı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Özetle
Kaydet
Spor 1 dk önce
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u transfer etti.
- Kayserispor, 27 yaşındaki golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Fedor Chalov, Kayseri'ye geldi ve teknik heyet ile takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, santrfor bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, PAOK forması giyen Rus futbolcu Fedor Chalov'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Fedor Chalov'un, daha sonra tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinin perde arkası: İşte Erdoğan'a gelen o telefon...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR