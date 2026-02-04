Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, santrfor bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, PAOK forması giyen Rus futbolcu Fedor Chalov'u kadrosuna kattı.

Fedor Chalov

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Fedor Chalov'un, daha sonra tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.

