Roma’daki tarihi bazilikada Meloni’ye benzeyen melek figürü tartışmaya yol açtı. Ziyaretçi akınına neden olan fresk, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

Roma’daki tarihi bazilikada yapılan restorasyonun ardından ortaya çıkan ve yüzü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye benzetilen melek figürü ülke gündeminde yer almayı sürdürüyor.

FRESKİ GÖRMEK İÇİN AKIN ETTİLER

Başkentin merkezinde bulunan, geçmişi 4. yüzyıla dayanan bazilikada restorasyondan geçen fresklerden birindeki yüzün, Başbakan Meloni'ye olan aşırı benzerliği haberlere konu olduktan sonra tartışmalara yol açarken, bu freski görmek isteyen pek çok kişinin de kiliseyi ziyaret etmesine neden oldu.

İtalyan basınına bir açıklama yapan bazilikadan sorumlu Piskopos Daniele Micheletti, restorasyondan geçen freskteki Başbakan Meloni’yi andıran yüz ifadesinin kaldırıldığını bildirdi.

Micheletti, söz konusu freskin haberlere çıkmasının ardından insanların bazilikaya dua etmek ya da ayin için değil sadece o freski görmeye veya fotoğraf çekmeye başladığını belirtti.

RESTORASYON SORUMLUSUNU SUÇLADILAR

Bu arada, tartışmaların odağındaki isim restorasyon sorumlusu Bruno Valentinetti ise söz konusu freskte orijinal esere sadık kaldığını ve yeniden canlandırdığını söylese de bazilikanın iletişim sorumlusu Rahip Giulio Albanese, freskin eski orijinal halinin kesinlikle böyle olmadığını söyledi.

Diğer yandan, söz konusu freskin restorasyondan önceki haline ilişkin görseller de İtalyan basınında çıkarken, kamuoyunda freskin restorasyondan önceki haliyle sonrasındaki arasında fark olduğu kabul edildi.

MELONİ'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Freskteki melek figürünün Meloni'ye benzemesi sebebiyle İtalya Kültür Bakanlığı ve bazilika yönetimi restorasyon çalışmasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Başbakan Meloni ise kilisedeki freskteki melek figürünün kendisine benzemesine ilişkin sosyal medya hesabından, freskin fotoğrafını, "Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum." ifadesini ironi yaparak paylaştı.

