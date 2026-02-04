Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranlarını” açıkladı. Geçen seneye göre model sayısı düşen Listeye göre Türkiye’nin en yerli otomobil markası Togg oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı” beyanlarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre, Türkiye’de otomotiv sektörünün yerlilik oranları ortaya kondu.ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek araçların en az yüzde 40 oranında yerli katkı oranına sahip olması gerekiyor.

Bakanlığın açıkladığı listeye girebilmesi için şirketlerin “yerli katkı payı”nı bildirmesi gerekiyor. 2026 yılında 4 markanın 5 modelinin 10 versiyonu yer alıyor. 2025 yılında ise 12 modelin 33 farklı versiyonu listede yer almıştı.

BAKANLIĞA BEYANI VERİLEN MODELLER ŞÖYLE;

RENAULT CLIO 5 999 BENZİN MANUEL EVOLUTION yüzde 63,53

FİAT EGEA 1.368 BENZİN MANUEL STANDART yüzde 54,77

FİAT EGEA 1.598 DİZEL MANUEL/OTOMATİK STANDART yüzde 62,40

TOYOTA COROLLA 1.490 BENZİN OTOMATİK CVT LHD yüzde 51,00

TOGG T10X 320 kW ELEKTRİK OTOMATİK T10X V2 LR AWD yüzde 78,87

TOGG T10F 160 kW ELEKTRİK OTOMATİK T10F V1 SR yüzde 84,07

TOGG T10X 160 kW ELEKTRİK OTOMATİK T10X V1 SR yüzde 79,51

TOGG T10X 160 kW ELEKTRİK OTOMATİK T10X V2 LR yüzde 81,72

TOGG T10F M1 320 kW ELEKTRİK OTOMATİK T10F V2 LR AWD yüzde 81,03

TOGG T10F 160 kW ELEKTRİK OTOMATİK T10F V2 LR yüzde 83,90

2026 beyanlarına göre Togg’un T10F modeli yüzde 81-84 arasında oranlarıyla ilk sırada yer alıyor. Modelin V2 LR versiyonu yüzde 83,90’laTürkiye’de üretilen en yüksek yerlilik oranına sahip otomobili oldu.

Toyota Corolla ise yüzde 51’le listedeki yerlilik oranı en düşük model oldu. Yine marka bazında bakıldığında da Togg T10X ve T10F modelleriyle yüzde 81,52’lik oranla zirvede yer aldı.

6 MODEL VE 30 VERSİYON İÇİN BEYAN VERİLMEDİ

Emre Özpeynirci’nin paylaşımına göre 6 model ve yaklaşık 30 versiyon için bakanlığa henüz beyan verilmedi. Bu modeller, Toyota C-HR, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Duster, Renault Megane ve Fiat Egea Cross.

