Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türkiye bir kez daha ilk 10'da yerini aldı
Dünya mutfaklarını mercek altına alan ve en kapsamlı gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oyları ile uzman görüşlerini temel alarak 2025/2026 “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” listesini yayımladı. Dünya genelinden yüzlerce lezzetin zirveye çıkmak için yarıştığı listede, en yüksek puanları toplayan mutfaklar üst sıralarda yerini aldı.
ZİRVEDEKİ ÜLKE BELLİ OLDU
Listenin zirvedeki ismi, makarna, pizza ve tatlılarıyla 4.64 puan elde eden İtalya oldu.
İKİNCİ SIRADA YUNANİSTAN VAR
Listenin ikinci sırasını 4.60 puanla Yunanistan takip etti.
3. SIRAYA PERU YERLEŞTİ
'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasında 3. sıraya 4.45 puanla Peru yerleşti. Peru’nun Salsa ocopa, Aji criollo gibi yerel lezzetleri listede ön plana çıktı.
PORTEKİZ, GELENEKSEL LEZZETLERİYLE LİSTENİN 4. SIRASINA YERLEŞTİ
Portekiz mutfağı da 4.53 puan alarak listenin 4. sırasına yerleşti. Sitenin önerileri arasında, Portekiz’in Pastel de Belem, Presunto do Alentejo yemekleri yer aldı.
İSPANYA MUTFAĞI 5. SIRADA
İspanya mutfağı, 4.53 puanla listenin 5. sırasında yer buldu.
Japonya ise 4.49 puanla İspanya’yı takip ederek 6. numaraya yerleşti.
TÜRKİYE LİSTENİN 7. SIRASINDA
TasteAtlas, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini yansıtan Türk mutfağını 4.49 puanla 7. sıraya yerleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda da 'Dünyanın en iyi mutfakları’ listesinde yerini alan Türkiye, en iyi 10 ülke arasına girerek yeniden büyük bir başarıya imza attı.
TasteAtlas, kahvaltı, Antep fıstığı, Piliç Topkapı, tombik döner ve kalamar tavayı ‘mutlaka denemelisiniz’ başlığıyla okuyuculara sundu.
Çin, 4.48 puanla listenin 8. sırasına yerleşti.
LİSTENİN 9 VE 10. SIRALARI DA BELLİ OLDU
Fransa ve Endonezya aynı puanı alarak listenin 9 ve 10. sıralarına yerleşti.