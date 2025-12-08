Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türkiye bir kez daha ilk 10da yerini aldı

Dünya mutfaklarını mercek altına alan ve en kapsamlı gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oyları ile uzman görüşlerini temel alarak 2025/2026 “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” listesini yayımladı. Dünya genelinden yüzlerce lezzetin zirveye çıkmak için yarıştığı listede, en yüksek puanları toplayan mutfaklar üst sıralarda yerini aldı.