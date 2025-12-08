Pitbull iki yaşındaki çocuğu parçalayarak öldürdü: Yunanistanda feci olay! Annesi tarafından "dünyanın en tatlı çocuğu" olarak nitelendirilen bir çocuk, bir pitbull tarafından parçalanarak hayatını kaybetti. İki yaşındaki Leon Dulia, ailenin Yunanistan'daki bahçesinde zincirli tutulan köpek tarafından ölümcül şekilde yaralandı.

Leon'un 32 yaşındaki annesi Robbie Deeth'in iddiasına göre, olay, yakındaki bir ormanda avcıların kullandığı silah ve düdük seslerinin köpeği "korkutarak" saldırıya teşvik etmesi sonucu meydana geldi.

"DAHA ÖNCE HİÇ SORUN YAŞANMAMIŞTI" Daily Mail'e konuşan Deeth, "pitbull" cinsi köpeği aldıklarından beri onunla ilgili hiçbir sorun yaşanmadığını belirtti. Deeth, "Onunla daha önce hiçbir sorunumuz olmadı. Köpek Leon'un yüzünü yalardı, asla sorun çıkarmazdı. Leon onunla sürekli oynardı" açıklamasını yaptı.



Saldırı anının, elindeki poşetlerini yerleştirmek için sadece 30 saniyeliğine içeri girdikleri sırada gerçekleştiğini anlatan anne, "Bir anda bir şey oldu ve biz eşyalarımızı yerleştirmek için içeri girdiğimiz o 30 saniye içinde Leon, köpeği görmeye gitti ve sonra olan oldu, Leon ona yakalanmıştı, tek bir kez ısırılmış gibi görünüyordu" dedi.



"EĞER TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM..." İngiliz aile, birkaç yıl önce İngiltere'nin Hampshire kentinden taşınarak yerleştiği Yunanistan'ın Zakynthos adasında yaşıyordu. Robbie, oğlu hakkında şunları söyledi: "O, gülümsemesi hiç eksik olmayan güzel bir küçük çocuktu ve onunla olmak büyük bir neşeydi, bize büyük mutluluk verdi. Buradaki hayvanları seviyordu; çok sayıda kedimiz, atımız ve köpeğimiz var ve pitbull, bu olay yaşanana kadar asla sorun olmamıştı. Eğer herhangi bir tehlike olduğunu bilseydim, Leon'un pitbull ile oynamasına asla izin vermezdim ama o daha önce hiç sorun çıkarmamıştı."

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

