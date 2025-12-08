Van Tuşba’da 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının sıkıştırmalı bir fay nedeniyle meydana geldiğini ve daha büyük bir deprem beklemediğini açıkladı.

Van Tuşba’da kaydedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeden açıklama geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin “sıkıştırmalı bir fay” nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Tüysüz, sosyal medya hesabından deprem sarsıntısının IV-V şiddetinde hissedildiği bölgeleri haritalarla paylaştı.

4.6’lık deprem Van’ı salladı, Okan Tüysüz'den açıklama geldi: 2011 ve 2023'ü hatırlattı

4 BÜYÜKLÜĞÜNE ÇIKABİLİR

NTV’ye değerlendirmelerde bulunan Tüysüz, bölgedeki 2011 ve 2023 depremlerinin etkili olduğu alanlarda benzer bir sıkışmanın söz konusu olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Tüysüz, artçı sarsıntıların 4 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini ifade ederken, “Bu fay daha büyük bir deprem oluşturacak kapasitede değil. Şu an için büyük bir deprem beklemiyorum” dedi.

