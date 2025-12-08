Antalya’da meydana gelen deprem şehir genelinde kısa süreli paniğe neden olurken çevre illerde de hissedildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ise sarsıntının ardından bugün Antalya'da okullar tatil mi, 9 Aralık yarın Antalya'da okullar tatil mi olacak araştırmaya başladı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Serik merkezli deprem saat 13.21’de kaydedildi. 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının yerin yaklaşık 28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya, Muğla ve Denizli’den de hissedildi. Peki, bugün Antalya'da okullar tatil mi, 9 Aralık yarın Antalya'da okullar tatil mi olacak?

Antalya'da okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya son dakika deprem sonrası merak edildi!

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Serik merkezli yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya genelinde okulların durumu merak edilmeye başlandı. Sarsıntının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini resmi açıklamalara çevirirken Antalya Valiliği’nden eğitim-öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuru gelmedi.

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA

AFAD bugün öğle saatlerinde kaydedilen 4.9 şiddetindeki depremin 28 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Serik ilçesi merkezli sarsıntı, Antalya’nın yanı sıra Isparta, Konya, Muğla ve Denizli’de de hissedildi. Depreme en yakın noktanın Serik’e bağlı Kırbaş Mahallesi olduğu, çevredeki Dorumlar, Çatallar, Akçapınar ve Yeşilkaraman gibi yerleşimlerin de etkilendiği bildirildi.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sarsıntının ardından yarın için muhtemel bir tatil kararı olup olmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Henüz Valilik tarafından yarınki eğitim sürecine ilişkin herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Yarın Antalya'da okulların açık olması ve derslerin planlandığı şekilde ilerlemesi bekleniyor. Yeni bir karar alınması durumunda duyurular resmi kanallardan paylaşılacak.

