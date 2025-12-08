2026 yılı bedelli askerlik ücreti için nefesler tutuldu. Onbinlerce aday, yeni yıl için bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayı zammı ve Memur maaş katsayısının belirlenmesinin ardından bedelli askerlik ücretinin açıklanması bekleniyor.

2026 yılında askere gidecek olan birçok adayın en çok merak edip araştırdığı konular arasında yeni bedelli askerlik ücreti yer alıyor.

Bedelli askerlik ücretleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken zam oranlarının belli olmasıyla MSB bedelli askerlik parası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında ne kadar olacak? Yeni rakamlar gündemde

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?

2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmiştir. Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından 2025 yılının ikinci yarısını bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlediğini duyurmuştu.

Bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında ne kadar olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. 3 Ocak 2026 tarihinde bedelli askerlik ücreti belli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası