Seyyanen zam iptal mi, 2026 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına 2026 yılı başında yapılacak artışla ilgili beklenti giderek yükselirken, hem enflasyon farkı hem de seyyanen zam ihtimali gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.

SEYYANEN ZAM İPTAL Mİ?



Yeni yıl öncesinde en çok merak edilen konulardan biri olan seyyanen zamla ilgili resmi bir karar henüz açıklanmadı. Bütçe görüşmeleri sırasında gündeme gelen seyyanen artış talebine ilişkin hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Seyyanen zammın iptal edildiğine veya kesinleştiğine dair açıklamalar önümüzdeki günlerde bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?



MHP kanadından dile getirilen iyileştirme önerisinin ardından, ek ödeme talebi memur ve emekli kesiminde dikkatle takip edilmeye başladı. Seyyanen zamla ilgili net bir karar ise henüz açıklanmadı.

Sendikalar ücretlerdeki erimenin telafisi için seyyanen artışı gerekli gördüklerini sık sık dile getiriyor. Hükümetin ise bu konuda atacağı adım henüz netleşmiş değil. Seyyanen zam yapılmasına dair süreç belirsizliğini koruyor.

2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Kasım ayı TÜİK verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı belirgin hale geldi. Memur ve memur emeklilerinin şu an için hak ettiği artış yüzde 17,55 seviyesinde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından ise 5 aylık zam oranı yüzde 11,20 olarak hesaplandı.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak maaşlarına yansıyacak kesin artış oranları netleştirilecek. Tüm çalışan ve emekliler gözünü yılın son enflasyon verisine çevirmiş durumda.

