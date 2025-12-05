TÜİK'in açıkladığı veriye göre, eğitim harcamaları 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 arttı. Böylece harcama tutarı 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL 'ye yükseldi. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin eğitim harcama istatistikleri açıklandı. Eğitim harcamalarındaki artış dikkat çekti.

EĞİTİM HARCAMALARI YÜZDE 94,6 ARTTI

Eğitim harcamaları 2023 yılına göre %94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2024 yılında; %99,0 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

EĞİTİM HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI %4,9

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında %4,2 iken, 2024 yılında %4,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2023 yılında %3,5 iken, 2024 yılında %4,0 olarak açıklandı.

EN FAZLA HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların %33,4'ünü yükseköğretim, %21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, %42,2'si yükseköğretime, %32,0'ı ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA 100 BİN 307 TL

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken, 2024 yılında 100 bin 307 TL olarak kaydedildi. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2024 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2024 yılında bir önceki yıla göre ABD doları bazında %48,1 artarak 3 bin 53 $ oldu.

YÜZDE 104,5 ARTTI

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %104,5 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2024 yılında 2023 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi %122,4 ile ortaöğretim olduğu açıklandı. Bunu %105,2 ile ortaokul takip etti.

