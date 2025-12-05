Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ortaya atılan yeni bir iddia dosyayı daha da karmaşık hale getirdi. İsmini açıklamak istemeyen bir komşu, ünlü şarkıcının itilme anının kendi güvenlik kamerasınca kaydedildiğini öne sürdü. Komşu, “Kamera kayıtlarına baktığımda Güllü’nün itilme anını kameramın kaydettiğini gördüm. Emniyete vereceğim. Artık bu olay çözülsün” diyerek sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü, 26 Eylül gecesi kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan ile evde bulunduğu sırada altıncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. O günden bu yana olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki tartışmalar devam ediyor.

“YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI” İDDİASI Geçtiğimiz günlerde, Tuğyan Ülkem Gülter ile o gece evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçmayı planladıklarına ilişkin bir ses kaydı iddiası gündeme gelmiş, kayıtta Tuğyan’ın pasaportsuz şekilde Fransa’ya gitme planlarından bahsettiği öne sürülmüştü. Kayıtlarda, Tuğyan Ülkem Gülter’in, “Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa’ya bizzat gidebiliriz, bir de Gürcistan hakkımız var hala” şeklinde konuştuğu duyuldu.



7 SANİYELİK FARK DİKKAT ÇEKTİ Bu gelişmelerin ardından Show TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında apartmanın güvenlik kamerasına ait olduğu belirtilen yeni görüntüler paylaşılmış, görüntülerde daireden gelen bağrışmalarla düşme sesi arasında yaklaşık 7 saniyelik bir fark olduğu aktarılmıştı. Yayına katılan Adli Mimarlık Uzmanı Hakan İzgi, altıncı kattan düşüş süresinin 1,5–2 saniyeyi geçmeyeceğini belirterek, söz konusu farkın “mücadele ihtimaline işaret edebileceğini” söylemişti.



“BU ÖNEMLİ BİR DELİL” İzgi, bu farkın normal şartlarda imkansız olduğunu belirterek şunları söyledi: “6’ncı kattan düşen bir insanın yere ulaşma süresi en fazla 1.5–2 saniyedir. 7 saniyelik boşluk ciddi bir mücadeleye işaret ediyor olabilir. Bu önemli bir delil.”



KOMŞUDAN ŞOK İDDİA… Tüm bu iddiaların ardından bir komşudan geldiği belirtilen son açıklama, soruşturmayı yeni bir tartışma noktasına taşıdı. Balıkesir’de yaşayan ve Çınarcık’taki yazlığında güvenlik kamerası bulunan kişi, kayıtları incelemesi üzerine “itilme anının kamerada göründüğünü” iddia etti ve görüntüleri emniyete teslim edeceğini ifade etti.



“GÜLLÜ’NÜN İTİLME ANINI KAMERAMIN KAYDETTİĞİNİ GÖRDÜM” Söz konusu kişi açıklamasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Normalde Balıkesir’de yaşıyorum, Çınarcık’ta yazlığım var. Kendi daireme kamera taktırmıştım. Şüpheler artınca kayıtları incelemek istedim. Kamera kayıtlarına baktığımda Güllü’nün itilme anını kameramın kaydettiğini gördüm. Emniyete vereceğim. Artık bu olay çözülsün.”

