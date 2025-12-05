Geçen yılın 11 aylık döneminde 63 bin 34 adet olan Mercedes, BMW ve Audi satışları, bu yılın aynı döneminde 77 bin 69 adede yükseldi. Söz konusu dönemde toplam otomobil pazarında gerçekleşen %10,96’lık yükselişe karşılık, Premium üç markada %22’lik artış dikkat çekti. Ocak-Kasım 2025 döneminde markalar bazında Mercedes 28 bin 457 adet satışla birinci olurken; modeller bazında BMW X1, 10 bin 95 adet satışla ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE GAZERTESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil satışları bu yıl Ocak-Kasım döneminde 938 bin adedi aşarken, pazarda Premium marka ve modellerin satışlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine, markalar bazında Mercedes, BMW ve AUDİ Premium kategoride ilk 3 sıradaki yerini koruyor.

3 MARKADA YÜZDE 22’LİK ARTIŞ

Geçen yılın 11 aylık döneminde 63 bin 34 adet olan bu üç markanın toplam satışları, bu yılın aynı döneminde 77 bin 69 adede yükseldi. Geçen yıla göre 3 markanın toplam satışı %22,26 oranında artış kaydetti. Bu artış toplam otomobil pazarında gerçekleşen %10,96’lık yükselişin de üzerinde gerçekleşti. Böylece Premium 3 markanın toplam satılarda payı da artmış oldu.

EN FAZLA SATAN PREMIUM MARKALAR

Premium markaların bu yılın Ocak-Kasım dönemindeki satışları şöyle gerçekleşti:

1-MERCEDES: 28 bin 457 adet

2-BMW: 27 bin 495 adet

3-AUDI: 21 bin 256 adet

4-VOLVO: 12 bin 928 adet

5-CUPRA: 10 bin 485 adet

6-MINI: 9 bin 189 adet

7-JAECOO: 7 bin 633 adet

8-JEEP: 2 bin 983 adet

9-DS: 2 bin 10 adet

10-LAND ROVER: Bin 867 adet

EN FAZLA SATAN PREMIUM MODELLER

Yine Ocak-Kasım 2025’te modeller bazında bakıldığında ise en fazla satan Premium araçlar şöyle:

1-BMW X1: 10 bin 95 adet

2-MINI COUNTRYMAN: 8 bin 609 adet

3-CUPRA FORMENTOR: 7 bin 784 adet

4-JAECOO 7: 7 bin 633 adet

5-BMW 5: 5 bin 113 adet

6-MERCEDES E: 4 bin 581 adet

7-MERCEDES C: 4 bin 418 adet

8-AUDI A6: 4 bin 13 adet

9-BMW 3: 3 bin 959 adet

10-AUDI A3: 3 bin 706 adet

İLK 4 SIRADA SUV TERCİHİ

Premium model tercihlerine bakıldığında, ilk 4 sırayı SUV araçların paylaştığı görülüyor. Markalar bazında daha alt sıralarda yer alan Mini, Cupra ve Jaecoo, modeller bazında en çok satan ilk 5 arasında dikkat çekiyor.

