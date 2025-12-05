SPK, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arzını onayladı. 13 TL’den talep toplayacak şirket, 156 milyon 800 bin adet hisse satışı planlıyor. Zeray GYO öncesinde 2025 yılında 16 şirket halka arz oldu. 4 Aralık 2025 kapanış fiyatlarına göre Destek Finans Faktoring %1266 primle en fazla yükselen halka arz hissesi oldu. İşte 2025’in halka arz hisseleri ve getirileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- 2025 tamamlanmak üzereyken, bu yılın 11 aylık döneminde talep toplama ve işlem görme tarihleri dikkate alındığında 16 şirket borsaya “merhaba” dedi. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 41 milyar TL’ye yaklaştı. 2024 yılında 34 şirket borsaya gelirken, bu yıl halka arz sayının yarı yarıya azaldığı görüldü.

ORTALAMA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Geçen yıl borsaya gelen şirketler 60,23 milyar TL halka arz geliri elde etmiş ve ortalama halka arz büyüklüğü 1,77 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl ise ortalama halka az büyüklüğü 2,56 milyar TL oldu. Daha az şirket gelmesine rağmen, ortalama halka arz büyüklüğünün yükselmesi dikkat çekti.

HALKA ARZ HİSSE PERFORMANSLARI

2025 yılında halka arz olan şirketlerin 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kapanış fiyatları ve halka arz fiyatlarına göre gösterdikleri performanslar şöyle gerçekleşti:

-Destek Finans Faktoring: 642,00 TL (%1266,53)

-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 43,34 TL (%255,82)

-Vişne Madencilik: 96,65 TL (%158,15)

-Ecogreen Enerji Holding: 21,80 TL (%109,61)

-Dof Robotik Sanayi: 75,80 TL (%68,44)

-Egeyapı Avrupa Gayrimenkul: 24,78 TL (%65,20)

-Gülermak Ağır Sanayi: 161,50 TL (%29,20)

-Pasifik Holding: 1,52 TL (%1,01)

-Vakıf Faktoring: 14,14 TL (%-0,42)

-Balsu Gıda: 17,10 TL (%-2,67)

-Mopaş Marketçilik: 31,50 TL (%-10,00)

-Enda Enerji Holding: 14,42 TL (%-17,31)

-Kalyon Güneş Teknolojileri: 57,00 TL (%-18,90)

-Birleşim Grup Enerji: 9,07 TL (%-25,28)

-Seranit Granit Seramik: 7,98 TL (%-33,50)

-Akfen İnşaat: 21,28 TL (%-45,01)

(Tablo, getiri sıralamasına göre oluşturulmuştur.)

2025 yılında halka arz hisselerine bakıldığında 8 hisse halka arz fiyatının üzerinde, 8 hisse ise altında bulunuyor.

BORSAYA YENİ ŞİRKET GELİYOR

Bu arada dün açıklanan SPK bülteninde, yeni bir şirketin daha halka arzına onay verildi. Bu kapsamda Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsaya geliyor. Halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlenen şirket, 156 milyon 800 bin adet hisse satışı planlıyor. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar TL olacak.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

