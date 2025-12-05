Altın fiyatlarında son dakika! 5 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.745 TL ve ons fiyatı 4.202 dolardan güne başlıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın satış fiyatı 9.550 TL’den gerçekleşiyor. Ons fiyatında bu hafta %-0,30’luk gerileme yaşanıyor. FED’den faiz indiriminin fiyatlara dahil olduğunu belirten analistler; ABD’de son açıklanan bazı verilerin gelecek döneme dair belirsizliği artırdığını, bunun da altında kâr satışlarına sebep olduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta 4.163 dolar-4.264 dolar bandında dalgalanarak “yatay-aşağı” bir görünüm sergiledi. Bugünkü ilk işlemlerde de ons TSİ 06:10 itibarıyla 4.202 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons fiyatında haftalık bazda %-0,30’luk gerileme öne çıkıyor.

5 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 5.745 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 5.855 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.550 TL’den gerçekleşiyor.

FED TOPLANTISI YAKLAŞIYOR

ABD Merkez Bankasının gelecek hafta çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına sayılı günler kala, piyasalarda 0,25 baz puanlık indirim tahmini %87 ihtimalle fiyatlanmaya devam ediyor. Bu rakam hafta ortasında %89’un üzerine çıkmıştı. Son tahminlerde sınırlı bir gerileme olsa da hâlâ büyük bir ihtimalle faiz indirimi beklentisi ağır basıyor.

Dolar faizindeki gerileme altını elde tutmanın maliyetini azaltarak sarı metale destek oluyor.

ŞİMDİDEN 2026 BEKLENTİLERİ

Öte yandan analistler FED beklentilerinin altın fiyatlarına kısa vadede dahil olduğunu, piyasaların şimdiden 2026 beklentilerine odaklandığını ve FED’in kararı kadar gelecek projeksiyonlarının da önemli olduğunu ifade ediyor. Gelecek yıl 2 ya da 3 faiz indirimi olabileceği ağırlıklı olarak fiyatlanıyor.

İSTİHDAM VE ENFLASYON

Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise 220 bin beklentiye karşılık 191 bin kişi gelmesi, istihdam piyasasında toparlanma işaretleri vererek, piyasalarda daha temkinli bir duruşu destekledi.

Piyasada bugün dikkatler, eylül ayı kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi. Enflasyon göstergesi olan bu verinin beklentilerden fazla artması halinde altın fiyatları üzerindeki baskının da artabileceği ifade ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altının kilogram fiyatı 5 milyon 809 bin 999 liraya geriledi

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda jeopolitik riskler de takip ediliyor. ABD ve Venezuela arasındaki gerilimin yanı sıra Rusya ve Ukrayna ateşkesi için devam eden çabalardan henüz sonuç alınamaması, piyasalarda güvenli liman talebini de canlı tutarak altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası