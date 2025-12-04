Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında pozisyon alma zamanı geldiğini, 2026 yılında asıl yükselişin başlayacağını söyleyerek yatırımcıya “panik yok” uyarısında bulundu. Gümüş için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, 2026 yılında da gümüşün yine en çok kazandıran yatırım aracı olacağını söyledi. Memiş, borsa ve kripto piyasalarında düzeltme riskine dikkat çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altında beklenen büyük hareketin 2026 yılında başlayacağını vurgulayan Memiş, kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini söyledi.

Memiş, altın cephesindeki son tabloyu şöyle özetledi:

“Bu hafta agresif bir yükseliş beklemiyorum. Gram altında yaşanan geri çekilmeleri fırsat olarak görenler 2026 yılında rahat edecek. Bence artık gram altında yavaş yavaş pozisyon almak lazım. Altın ons için 4 bin üzerinde maliyet yapmam. ”

"2026 YILINDA DA ŞAMPİYON GÜMÜŞ"

Gümüş için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, pozisyonunu koruduğunu gümüş gram için 67 seviyesinde alım yapacağını belirtti. Memiş, "2026 yılındaki şampiyon yine gümüş gramda 120 lira beklentim var." değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş'ten yatırımcılara "panik yok" uyarısı! 2026 yılında da şampiyon gümüş!

BORSA VE KRİPTO İÇİN ‘DÜZELTME’ UYARISI

Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerinde yükselişlerin kontrollü bir şekilde sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri uyarısında bulundu:

“Endekste hâlâ yukarı yönlü alan var ancak düzeltme hareketi kaçınılmaz. Şu an sakin bir sıkışma dönemi yaşanıyor. Acele eden kaybeder, zamana yayılan kazanç getirir.”

Kripto para piyasaları için ise yüksek risk mesajı veren Memiş, özellikle Bitcoin’deki ani yükselişlerin yatırımcılarda yanlış bir algı oluşturduğunu ifade etti:

“Kripto tarafında bu seviyeler riskli. FOMO’ya kapılan üzülür. Yeni yılın ilk çeyreğinde oynaklık artacak.”

DOLAR/TL’DE 2025 GÖRÜNÜMÜ: “YUKARI YÖN KORUNACAK”

Kur tarafına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, sert bir yükseliş beklemese de 2025 boyunca yukarı yönlü eğilimin süreceğini belirtti:

“Dolar/TL’de agresif bir yükseliş beklemiyorum ancak yıl genelinde yukarı yönlü trend korunacak. Enflasyon ve jeopolitik riskler kurdaki oynaklığı artırabilir.”

“PANİK YOK, SABREDEN KAZANACAK”

Altın yatırımcılarına net bir takvim veren İslam Memiş, yılın ikinci çeyreğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Altında esas hikâye 2026 yılında başlayacak. Toparlanma hareketi o dönemden itibaren hızlanır. Panik yok, telaş yok… Bu süreç sabırlı olanın yılı olacak.”

