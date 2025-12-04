Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin soruşturma genişliyor. Gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklanırken yangına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı. Raporda, işletmede itfaiye uygunluk onayı ve yapı-iskan belgesi olmadan üretime başlandığı yer alırken, yaşamını yitiren 7 kişiye olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı ifade edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü ve binayı firmaya kiraya veren mal sahibi tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. ile fabrikanın bulunduğu binayı kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi G.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ü.A. ve G.D., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğü öğrenildi.

7 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangını

ARA RAPOR HAZIRLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı taraftarından müfettiş inceleme ara raporu hazırlandı. Tesiste etkin topraklama, yeterli havalandırma, patlayıcı ortam kontrol sistemleri, yangın merdiveni, yangın algılama-alarm sistemi bulunmadığı, itfaiye uygunluk onayı olmadan üretim faaliyetine başlandığı, yapı-iskan belgesi olmadan imalathane olarak kullanıldığı raporlandı. İşletmeci olayın asli kusurlusu, bina maliki ve kiralayan; yapıyı iskan ve yangın güvenlik sistemleri olmadan kiraya vermesi sebebiyle tali fakat işletenle müteselsil sorumlu bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca kamu kurumlarının, ruhsat ve denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali idari sorumluluk taşıdığı kanaatine varıldı.

SİGORTALARININ OLMADIĞI RAPORDA YER ALDI

Yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı belirtilirken, çalışanlar ve vardiya amiri, işverenin belirlediği üretim düzeni içerisinde görev yaptıkları için olayda kusurlu görülmedi. Yangında hayatını kaybeden 7 kişiye ilişkin olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı belirtildi. Raporda yer alan görgü tanığı beyanlarında ise bazı çalışanların yangının ilk anında dışarı çıkabildiği ancak tek çıkış kapısı ve acil çıkış bulunmaması sebebiyle diğer çalışanların alevlerin sardığı kapıdan çıkamadığı ve içeride mahsur kaldığı belirtildi.

PARFÜM FABRİKASININ SAHİBİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinin tutuklu bulunan sahibi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

