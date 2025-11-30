Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangınına ilişkin tutuklu bulunan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal kalp krizi geçirdi. Oransal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinin tutuklu bulunan sahibi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Yangında 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum fabrikası

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtilmişti.

Yangında 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum fabrikası

Yaşanan faciaya ilişkin "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yangında 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum fabrikası

İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başlamıştı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

TUTUKLU FABRİKA SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Parfüm dolum tesisinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Oransal, cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kurtuluş Oransal

Hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oransal’ın kalbi ikinci kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Oransal hayatını kaybetti.

Editör:SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası