Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu

Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Parfüm fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı yangında ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu - 1. Resim

11 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu - 2. Resim

Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

