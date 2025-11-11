Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakaları kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar tarihi mücadeleler öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ederken, milli maçların ne zaman oynanacağı da futbolseverlerin gündeminde.

Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa Elemeleri kapsamında mücadele eden A Milli Takım, E Grubu’nda oynanacak karşılaşmada Bulgaristan’ı evinde ağırlayacak. Maç, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Bu karşılaşma, grup liderliği ve Dünya Kupası yolunda kritik bir öneme sahip.

Türkiye-Bulgaristan maçı, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar, milli takıma destek olmak için stadyuma gidebilecek.

Karşılaşma, TV8 ve dijital platform Exxen üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece hem stadyumdaki taraftarlar hem de ekran başındakiler maçı takip edebilecek.

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ