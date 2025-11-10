Trabzonsporlu futbolcu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Trabzonspor'da sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine A Millî Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosuna çağrıldı.
Mustafa, yarın öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına dâhil olacak.
28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Millî Takımımızın Amerika turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika karşılaşmalarında görev almıştı.
