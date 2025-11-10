Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonsporlu futbolcu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Trabzonsporlu futbolcu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolcu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Futbol, A Milli Takım, Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç, Eren Elmalı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine A Millî Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosuna çağrıldı.

Mustafa, yarın öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına dâhil olacak.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Millî Takımımızın Amerika turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika karşılaşmalarında görev almıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

