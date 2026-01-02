ABKonseyi dönem başkanlığına hazırlanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye ile güvenlik iş birliğini siyasi pazarlığa açma girişimleri, NATO ve AB kulislerinde rahatsızlığa yol açtı.

İsrail basınından Maariv gazetesinin haberine göre, Avrupalı yetkililer, Rumların teklifinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

AB’li yetkililerin, Rum tarafına, söz konusu girişimin Türkiye’yi “küstürmek” anlamına geleceğini aktardığı ve “Ankara’nın dışlandığı bir savunma yapısı düşünülemez. Böyle bir durum Avrupa güvenliğinin zayıflaması anlamına gelir” dediği öğrenildi. AB merkezinin GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile özel görüşme yapacağı ve Türkiye aleyhtarlığından vazgeçmesi gerektiğini ileteceği ifade edildi.

Bir NATO diplomatı “Türkiye’yi Avrupa güvenliğinden dışlamak bizim için intihar olur. Şu anda en ihtiyacımız olan şey birlik beraberlik” dedi. Bir AB yetkilisi de “Rumların Türkiye tavrı bizi rahatsız ediyor. Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği asla kurulamaz” ifadelerini kullandı.

