28-30 Kasım tarihlerindeki 39. Olağan Kurultayla birlikte koltuğunu sağlamlaştıran CHP yönetiminin, yeni yılda partiyi tartıştırmamak için daha da sertleşeceği belirtiliyor.

Haber Merkezi / ANKARA - Başta İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde yer alan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı ‘arınma’ çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri olmak üzere muhalif isimler, CHP yönetimi tarafından kıskaca alındı.

Kulislerde, daha önce Meclis’teki uluslararası komisyonlarda üye olarak bulunan, Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ali Öztunç ve Gamze Akkuş İlgezdi’yi görevden alan Genel Başkan Özgür Özel’in, parti içerisindeki çatlak sesleri engellemek için ‘sus payı’ olarak bazı isimlere koltuk teklif edeceği konuşuluyor.

CHP kurmayları, muhalif isimlere parti içerisinde çeşitli görevler verilebileceğini söylerken, partiyi kamuoyunda tartışmaya çalışanlara da müsamaha gösterilmeyeceğini belirtiyor.



Öte yandan, yönetime biat etmeyen partililer için “ihraç silahı” çekilecek. İhraç edilecek ilk isimlerden birinin de, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya’nın Yazıhan ilçesinin Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer olması bekleniyor.

