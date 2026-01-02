Özgür Özel, muhaliflere karşı taktik değiştiriyor! Ya göreve razı ol ya partiyi terk et
28-30 Kasım tarihlerindeki 39. Olağan Kurultayla birlikte koltuğunu sağlamlaştıran CHP yönetiminin, yeni yılda partiyi tartıştırmamak için daha da sertleşeceği belirtiliyor.
- CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu'na yakın muhalif isimleri kıskaca aldı.
- Kılıçdaroğlu'na yakın Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ali Öztunç ve Gamze Akkuş İlgezdi uluslararası komisyon görevlerinden alındı.
- Parti içindeki çatlak sesleri engellemek amacıyla bazı isimlere koltuk teklif edileceği, kamuoyunda tartışmaya müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.
- Yönetime uymayan partililer için ihraç süreci başlatılacak; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ilk isimler arasında bekleniyor.
Haber Merkezi / ANKARA - Başta İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde yer alan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı ‘arınma’ çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri olmak üzere muhalif isimler, CHP yönetimi tarafından kıskaca alındı.
Kulislerde, daha önce Meclis’teki uluslararası komisyonlarda üye olarak bulunan, Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ali Öztunç ve Gamze Akkuş İlgezdi’yi görevden alan Genel Başkan Özgür Özel’in, parti içerisindeki çatlak sesleri engellemek için ‘sus payı’ olarak bazı isimlere koltuk teklif edeceği konuşuluyor.
CHP kurmayları, muhalif isimlere parti içerisinde çeşitli görevler verilebileceğini söylerken, partiyi kamuoyunda tartışmaya çalışanlara da müsamaha gösterilmeyeceğini belirtiyor.
Öte yandan, yönetime biat etmeyen partililer için “ihraç silahı” çekilecek. İhraç edilecek ilk isimlerden birinin de, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya’nın Yazıhan ilçesinin Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer olması bekleniyor.