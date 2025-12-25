Tepkilere neden olan mezar başında 'rakı' görüntülerine CHP’den bir açıklama daha geldi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, “Yıllar öncesine ait bir görüntü. Orada resmi bir cenaze töreni yok. Genel Başkanımız da o sırada genel başkan değil, grup başkanvekili" dedi.

Sözleri ve çıkışlarıyla Türk siyasetinde iz bırakan Kamer Genç’in mezarı başında çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

22 Ocak 2020 tarihine ait görüntülerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba’nın da aralarında bulunduğu bazı partililerin ellerinde rakı kadehleriyle mezar başında olması tepki çekti. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, Kamer Genç’in hayattayken “Mezarıma rakı dökün” şeklinde bir vasiyette bulunduğu iddiası öne sürüldü.

Tartışmaların büyümesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuya açıklık getirdi.

Emre, görüntülerde yer alan Özgür Özel’in o dönemde CHP Genel Başkanı olmadığını vurgulayarak, yapılan eleştirileri yerinde bulmadıklarını söyledi.

"RESMİ TÖREN DEĞİL"

Emre açıklaması şöyle:

"Görüntü 2020 yılına ait bir görüntü bir özel görüntü. Orada resmi bir cenaze töreni yok. Genel Başkanımız da o sırada genel başkan değil, grup başkanvekili. Rahmetli Kamer Genç ile yakın çalışmış, ağabeylik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış, her yıl da kendisi anmaya gider. O günkü anma töreni ve sonraki durumun tertipleyicisi de değil. Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, düzenini ve yaşananları merkeze alıp tartışmayı doğru bulmuyoruz."

