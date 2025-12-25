Diyarbakır’da boş bir dairede çöp poşeti içinde bulunan kadın cesedinin, hakkında kayıp ihbarı yapılan 18 yaşındaki Sümeyye D.’ye ait olduğu belirlendi.

Dehşete düşüren olay Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaşandı. İlçede bulunan bir sitenin boş dairesine gelen mülk sahibi, odalardan birinde çöp poşeti için kadın cesedi olduğunu gördü.

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da boş dairede çöp poşeti içinde bulundu! 18 yaşındaki Sümeyye'nin korkunç sonu

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'da boş dairede çöp poşeti içinde bulundu! 18 yaşındaki Sümeyye'nin korkunç sonu

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası