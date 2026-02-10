Adana’nın simgelerinden biri haline gelen ‘Adana şalgamı’ Avrupa yoluna çıktı. Şalgamın Avrupa Birliği (AB) tescil süreci başladı. Bölgede şalgam suyu ihracatının artması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Adana'nın en meşhur lezzeti şalgam, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaret tescili almıştı.

Adana Ticaret Odası, Adana şalgamının, Avrupa Birliği nezdinde de tescillenmesi için çalışmalar başlattı. 19 Nisan 2023'te yapılan başvuru, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 21 Kasım 2025 tarihinde uygun bulundu.

Şalgam üreticileri, Avrupa Birliği tescil başvurusu kabul edilen ürünle ilgili askı sürecinin olumlu sonuçlanmasını heyecanla beklerken,

Hem kışın hem de Adana’nın gözdesi! Şimdi Avrupa yolunda

“TESCİLİ İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA”

Büyük Usta Serfressh Şalgam Kurumsal Satış Müdürü Özgür Pehlivan, açıklamalarda bulundu.

Adana şalgamının 2020 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlan Pehlivan “Bu tescil, Adana şalgamının geleneksel üretim yöntemlerine uygun şekilde yapıldığının göstergesidir. Şimdi ise Adana Ticaret Odası öncülüğünde Avrupa Birliği tescili için önemli bir aşamaya gelinmiştir" diye konuştu.

“BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Pehlivan, "Bu tescil, Adana'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve şalgamın yurt dışındaki marketlerde daha kolay konumlandırılmasına imkan tanıyacaktır. Yerel ürünlerin dünyaya açılması bizler için büyük bir gurur" dedi.

“TALEP HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR”

Pehlivan, şöyle konuştu:

Şalgam satışları özellikle kış aylarında artış gösteriyor. Katkısız ve doğal şalgama olan talep her geçen gün yükseliyor. Türkiye'de içecek kategorisinde talebi giderek artan şalgamın, dünya genelinde de sevilerek tüketilen bir içecek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi Adana'nın bu tescilli lezzetini tüketmeye davet ediyoruz.

